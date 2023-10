Brindisi, pista ciclabile: effetti devastanti sul traffico

BRINDISI – Quando nel novembre dello scorso anno fu annunciato l’avvio dei lavori per la realizzazione di una pista ciclabile in viale Aldo Moro ed in via Palmiro Togliatti fummo tra i primi a sollevare forti perplessità per la chiara inutilità dell’opera, ma soprattutto per i problemi serissimi che avrebbe provocato alla circolazione stradale.

La creazione di una corsia per senso di marcia destinata alle biciclette, infatti, avrebbe comportato un restringimento della carreggiata. Cosa che è puntualmente avvenuta, tanto è vero che si verificano quotidianamente paurosi ingorghi nella gestione del traffico. E’ sufficiente che un mezzo pesante impegnato a scaricare merci parcheggi sul lato sinistro per non consentire il transito degli autobus urbani. E la stessa cosa accade anche quando una autovettura non si accosta per bene al marciapiede. Ai disagi degli automobilisti si aggiungono anche i rischi per le difficoltà del transito dei mezzi di soccorso. Purtroppo tutto questo non ha generato una reazione da parte dell’attuale Amministrazione i cui componenti, quando erano all’opposizione, hanno dato vita anche a raccolte di firme. Certo, c’è il rischio di doversela vedere – nel caso di annullamento dell’appalto – con la Corte dei Conti, ma una soluzione va comunque individuata per evitare di dover poi pagare i danni per incidenti stradali. La pensa così anche il consigliere di Fratelli d’Italia Roberto Quarta il quale ha chiesto di poter accedere agli atti in maniera tale da individuare il responsabile di questo progetto, colpevole, a suo dire, di non aver compreso i danni che avrebbe provocato all’intera cittadinanza di Brindisi.

Nel frattempo i lavori sono stati sospesi per effetto della apertura di un contenzioso con la ditta che li stava eseguendo e che ha dimostrato di essere chiaramente inadempiente.

Mimmo Consales