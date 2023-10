Ancora senza esito le ricerche due due uomini scomparsi

Proseguono le ricerche dei due uomini di cui si sono perse le tracce ormai da giorni, Lucio Petronio, medico in pensione di 70 anni, scomparso durante un’escursione sul Monte Pollino, e Luigi Peluso, pescatore 58enne disperso in mare durante una battuta di pesca nelle acque al largo di Porto Cesareo. Continuano purtroppo ad essere ore di angoscia.

Sul Pollino, in Basilicata, le squadre di soccorso, i volontari e gli uomini del Soccorso alpino, coadiuvati nelle ricerche dall’alto da un elicottero, stanno continuano a battere ogni sentiero e perlustrando qualunque tratto per tentare di trovare il 70enne medico leccese. Di lui, però, nessuna traccia. Ad essere stato ritrovato, al momento, solo il telefono cellulare. L’uomo, ex dirigente del centro di salute mentale della Asl del capoluogo, era uscito per una escursione, poi improvvisamente di lui si sono perse le tracce.

A lanciare l’allarme, una volta rientrato a valle e non vedendo rientrare invece il padre, era stato il figlio. A Porto Cesareo, invece, senza esito anche le ricerche di Luigi Peluso, il pescatore 58enne di cui non si hanno più notizie da venerdì scorso. Sommozzatori e squadre nautiche dei soccorritori continuano a scandagliare l’intera area, con particolare attenzione in località Frascone, dove l’imbarcazione di Peluso è stata ritrovata con il motore acceso ma senza nessuno a bordo. La prima ipotesi è che possa essere caduto in acqua, da tempo -raccontano i conoscenti- ha problemi di salute che possono incidere sulla motilità delle mani. Le ricerche proseguono, con il supporto di tanti pescatori e proprietari di barche. Dall’alto la zona è pattugliata invece da elicotteri della Guardia di finanza e dei vigili del fuoco.