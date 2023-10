Crolla una parte del solaio, paura all’alba in un condominio in via Bari

LECCE – II rumoroso boato, tanta paura e poi la scoperta del cedimento di una parte del solaio, precisamente alcune pignatte dall’intradosso del solaio della gabbia scala. Momenti di forte apprensione si sono vissuti all’alba nella periferia di Lecce. Il fatto si è verificato intorno alle 4.30 in un edificio di sei piani in via Bari, al civico 68, una zona trafficata a ridosso del mercato bisettimanale.

Una vicenda che avrebbe potuto portare a conseguenze più gravi, ma nessun condomino, fortunatamente, è rimasto ferito.

I residenti hanno lanciato l’allarme e i Vigili del Fuoco del comando provinciale di Lecce sono accorsi con tempestività per mettere in sicurezza l’area e

scongiurare ogni pericolo. L’appartamento è attualmente agibile, ma la zona interessata è stata transennata per precauzione.

I condomini, da tempo, sono preoccupati dalle evidenti criticità dell’edificio, ma non hanno mai ufficialmente messo al corrente chi di competenza. In mattinata sono stati eseguiti i primi sopralluoghi, necessari per verificare l’identità dei danni.

Mariafrancesca Errico