Volley/B: la Green Volley espugna Ruffano, buona la prima

RUFFANO – Il Galatone vince per 3 a 2 in casa del Ruffano nella prima giornata del Giorne H del campionato di serie B di volley maschile.

La società guidata dal presidente Giuseppe Giuri parte col piede giusto in questa nuova avventura senza nascondere le giuste ambizioni dopo aver costruito un roster che punta alla vetta più alta del torneo.

Gli ospiti giocano un buon volley e mostrano subito i muscoli ai padroni di casa vincendo i primi due set per 21-25 e 23-25, dimostrando solidità e qualità.

Il Ruffano comunque non regala nulla e anche dopo lo svantaggio per 0 a 2, riesce a rimettersi in pista pareggiando i conti negli altri due set vincendoli per 25-20 e addirittura per 25-14 il quarto.

I padroni di casa riaprono così i giochi e mettono pressione alla Green Volley.

È una partita aperta a qualsiasi risultato, entrambe meriterebbero l’intera posta, i tifosi spingono sulla leva delle emozioni e il parquet scotta.

Il Galatone però si ritrova, si ricompatta, e pigia forte sull’acceleratore e nel quinto set riesce a tagliare il traguardo dei 15 punti lasciando a 12 il Toma Carburanti Ruffano che comunque esce dal campo a testa alta.

La Green Volley dopo la vittoria si fa abbracciare dai suoi tifosi che non hanno fatto mancare la vicinanza nemmeno in questa prima trasferta della stagione.