Serie D, girone H: la quinta giornata. Gallipoli-Matera: 0-2

LECCE – La Serie D scende in campo oggi per le partite della 5^ Giornata di Campionato del girone H di serie D. Ieri si è giocata la gara tra Gallipoli e Matera tertmiata sullo 0-2 per gli ospiti. prosegue il digiuno dei salentini, mentre i lucani ritrovano la vittoria. DI Russo e Cipolletta i gol della vittoria

Questo il programma di oggi, gare in programma alle 15:

Barletta-Bitonto

Casarano-Nardò

Fasano-Rotonda

Martina-Fidelis Andria

Paganese-Manfredonia

Santa Maria Cilento-Gelbison

Altamura-Gravina

Angri-Palmese.