Serie C, per la Virtus Francavilla primo successo esterno: 3-1 contro la Turris

LECCE – (t.d.g.) Continua il buon momento della Virtus Francavilla che conquista il quinto risultato utile consecutivo. In casa della Turris la squadra di Alberto Villa ha disputato una buona gara e ha portato a casa il primo successo esterno della stagione.

La Virtus Francavilla è scesa in campo con Forte in porta; Monteagudo, Accardi e De Marino in difesa; Di Marco, Biondi, Izzillo e Risolo a centrocampo; Giovinco e Macca dietro ad Artistico.

I padroni di casa, invece, si sono schierati con Pagno in porta; Esempio, Cocetta e Miceli in difesa; Cum, Franco, Scaccabarozzi e Frascatore a centrocampo; Giannone, Maniero e Nocerino in attacco.

A dirigere la partita Diop di Treviglio

All’11’ la formazione francavillese passa in vantaggio con Artistico. L’azione parte da sinistra, pallone che arriva al limite con l’assist di Izzillo per Artistico bravo a controllare, a girarsi e a insaccare per l-0. I padroni di casa hanno richiamato invano l’attenzione del direttore di gara per una presunta posizione irregolare dell’attaccante francavillese.

Al 25′ ancora Artistico lanciato in profondità non trova lo specchio della porta e spreca un’ottima occasione.

Al 31′ imbucata di Giovinco per Artistico, la cui conclusione si infrange sulle gambe di un avverario, poi la difesa di casa allontana il pericolo.

Al 40′ pericolosa la Turris con il pallone che attraversa tutta l’area di rigore, Accardi allontana.

Si va al riposo con la squadra di Alberto Villa in vantaggio.

Nella ripresa la formazione francavillese trova il raddoppio all’8′: sul rinvio del portiere Forte Artistico sfrutta un errato intervento di Miceli e di testa supera il portiere avversario in uscita. Clamoroso errore del difensore campano che permette ad Artistico di firmare la doppietta personale. Al 28′ i padroni di casa sfiorano il gol sugli sviluppi di un corner.

Al 37′ la Turris accorcia le distanze con Giannone, il quale raccoglie una corta respinta della difesa francavillese e calcia verso la porta avversaria: conclusione, angolata e forse deviata, che mette fuori causa il portiere della Virtus.

Al 41′ la Virtus Francavilla trova il gol del 3-1 in contropiede partito dopo aver rubato palla fallosamente, secondo i padroni di casa. Ripartenza orchestrata da Di Marco, Artistico e Polidori (subentrato a Giovinco) che calcia facile facile in pallone in porta.

Successo meritato per la squadra di Alberto Villa, il primo esterno della stagione. Con questa vittoria la squadra del presidente Magrì sale a quota 11 in classifica. Al triplice fischio è festa con i tifosi francavillesi al seguito della squadra.