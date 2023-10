Caregiver Familiare, il Collettivo Comma 255 ne chiede l’emancipazione

TRICASE – Una legge per il riconoscimento della figura del Caregiver Familiare, per emanciparlo e riconoscerlo come cittadino con diritti soggettivi propri slegati dalla persona con disabilità di cui si occupa. E’ questo ciò per cui si batte Caregiver Familiari Comma 255, il collettivo supportato dall’Associazione D.A.I. Reagiamo di Tricase. Proprio qui si è svolto un convegno sul tema, partendo da un quesito di base: Caregiver Familiari: nelle more di una norma nazionale, la Puglia ha legiferato nel 2020. Alla luce dei tre anni trascorsi, c’è qualcosa da cambiare?

Dopo l’evento a carattere nazionale che Caregiver Familiari Comma 255 ha tenuto alla Camera dei Deputati il 29 maggio scorso, il collettivo analizza la ricaduta delle misure messe in atto dalle diverse regioni italiane. E proprio dal confronto con le diverse Regioni, ai tavoli o in incontri dedicati, ha individuato la necessità che si cominci a studiare l’ordinamento giuridico per delineare una giusta platea di Caregiver Familiari e fare il punto, anche alla luce dei tre anni trascorsi dall’approvazione della Legge Regionale.