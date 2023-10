Beffa Taranto, passa il Giugliano per 2-1

Taranto beffato a Giugliano perde per 2-1 nella settima giornata di andata in serie c. Gol di Cianci nel primo tempo, ribattuta dopo un rigore deviato da Baldi. Nella ripresa il gol di testa di De Sena e l’eurogol di Bernanrdotto. Due i legni colpiti dagli ionici di Cianci, su punizione poco dopo il gol del pari, e Romano, nell’ultimo minuto di recupero. Buona la prestazione, in generale, col 3-4-1-2, da rivedere la tenuta difensiva: rispetto alla passata stagione il Taranto subisce molti più gol.

GIUGLIANO-TARANTO 2-1

RETI: 45’+3’ Cianci (T), 53’ De Sena (G), 82’ Bernardotto (G)

GIUGLIANO 433: Baldi; Rondinella (29’ Di Dio), Berman, Caldore, Yabre; Ciuferri (64’ Eyango), Vogiatzis, Gladestony (72’ De Rosa); Oviszach, Sorrentino (64’ Beramrdotto), De Sena (72’ Nocciolini). Panchina: Russo, Manrrique, Menna, Scognamiglio, Grasso, Aruta, De Francesco, Stabile. All. Bertotto.

TARANTO 3412: Vannucchi; Heinz, Antonini, Enrici; Kondaj, Zonta (46’ Romano), Calvano, Panico (46’ Ferrara); Bifulco (63‘ Kanoute); Fabbro (63’ Orlando), Cianci (81’ Samele). Panchina: Loliva, Di Serio, De Santis, Riggio, Hysaj, Papaserio, Fiorani, Capone, Mastromonaco. All. Capuano.

ARBITRO: Dario Madonia di Palermo. Assistenti: Giorgio Ravera di Lodi e Marco Porcheddu di Oristano. Quarto ufficiale: Gabriele Iurino di Venosa.

AMMONITI: Zonta, Cianci, Samele (T); Gladestony, Berman, Bernardotto (G).

NOTE: recuperi 2’/. angoli 1-5