Vertenza assistenti sociali: Ats non si presenta all’incontro, operatrici esasperate

GALATINA- Una vera odissea per tre assistenti sociali di Galatina, che da troppi anni attendono il passaggio da part-time a full-time, ma continuano a non avere alcuna risposta. Eppure a inizio aprile 2 delle 5 assistenti sociali dell’Istituto Immacolata ASP di Galatina, ente che impiega il proprio personale in via esclusiva nei servizi offerti dall’Ambito Sociale Territoriale di Galatina, sono state assunte dal Comune, essendo vincitrici di un bando di mobilità. Pertanto, in considerazione delle 50 ore a tempo indeterminato, liberate da queste 2 assistenti sociali, l’ USB scorso aveva chiesto, che tali ore fossero assegnate alle tre assistenti sociali alle dipendenze dell’Istituto affinché esse potessero raggiungere l’agognato full-time. Ma nulla e la beffa è che ne sono state assunte altre a tempo determinato e pergiunta, il tanto atteso incontro con le parti per un tentativo di conciliazione, che si sarebbe dovuto svolgere in Prefettura il 5 ottobre è saltato poichè due ore prima l’Ambito di Galatina ha inviato una missiva per comunicare l’impossibilità dell’Ente di partecipare all’incontro a causa “di improrogabili impegni istituzionali” una cosa inconcepibile- evidenzia il sindacato