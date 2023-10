LECCE – Un 31enne leccese è stato arrestato per tentato furto aggravato di un’autovettura e per possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso. Gli agenti sono stati avvisati da una telefonata della presenza di un uomo che stava tentando di rubare un’autovettura e giunti nel giro di pochi minuti sul posto hanno trovato e bloccato il ladro mentre teneva ancora nelle mani un cacciavite ed un martello. Quanto basta per far scattare le manette