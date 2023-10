Scompare durante escursione: ore d’ansia per medico leccese

POLLINO- Sul Pollino sono in corso le ricerche di Luigi Petronio, ex dirigente del Cim Lecce. L’uomo di 70 anni era in vacanza con il figlio e nel pomeriggio di venerdì hanno deciso di fare un’escursione in montagna, tra l’area del Santuario della Madonna del Pollino, nel territorio di San Severino Lucano e i sentieri che portano a Serra Crispo. Ma qualcosa è andato storto.

A valle è infatti ritornato solo il figlio che ha fatto subito scattare l’allarme. Sul posto gli uomini del Soccorso Alpino, i carabinieri, i Vigili del Fuoco, i carabinieri forestali e le unità cinofile molecolari.