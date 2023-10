Picchiato e derubato in pieno centro a Lecce. Caccia a tre balordi

LECCE – Calci e pugni in pieno volto e non solo, con una violenza inaudita tanto che la vittima dell’aggressione si è ritrovata in ospedale con la frattura della mandibola, ferite al volto e con diversi denti rotti. Probabilmente a scatenare la furia di tre ragazzi contro un 31enne è stato un tentativo di rapina. I tre avrebbero strappato una collanina in oro che la vittima portava addosso, questo secondo le dichiarazioni rese dal malcapitato. Il pestaggio sarebbe avvenuto in piazza Santa Chiara a Lecce in piena notte, alle 4 circa. Gli agenti di polizia richiamati sul posto hanno cercato di raccogliere testimonianze e soprattutto hanno monitorato le telecamere dei locali e dei privati, presenti nella zona per identificare gli autori del pestaggio e ricostruire la dinamica dell’aggressione. Il 31enne ha fornito una sommaria descrizione di chi lo avebbre picchiato così violentemente e le indagini sono in corso.