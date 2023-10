Pass laureati, bando chiuso e aperto in 21 ore. il caso in Commissione

PUGLIA – “La Regione Puglia riapra immediatamente i termini di partecipazione del Pass Laureati in ossequio ai principi di imparzialità, trasparenza, buon andamento e par condicio fra i candidati”. A chiederlo è il consigliere comunale di Lecce Andrea Pasquino il quale sottolinea che “dopo oltre un anno di attesa e di aspettative i cittadini pugliesi non potranno presentare istanza di partecipazione all’ Avviso pubblico, in quanto il bando, aperto per solo 21 ore (compresa le ore notturne), è stato chiuso dalla Regione Puglia per esaurimento delle risorse disponibili”. Sul caso intervengono anche i consiglieri regionali Antonio Gabellone, Paolo Pagliaro, Paride Mazzotta e Gianni De Blasi che chiedono la convocazione di audizione in Regione per porre delle domande all’assessore al diritto allo studio, istruzione e università, Sebastiano Leo. L’obiettivo è quello di ottenere delucidazioni e chiarezza sull’episodio evidenziato dal consigliere comunale del centrodestra a Lecce, Andrea Pasquino. A tal proposito i consigliere regionali rivolgeranno delle domande ben precise all’assessore per fare chiarezza su questo increscioso accadimento. Il bando PASS LAUREATI 2023, bando pubblico della Regione Puglia mirato a sostenere i giovani pugliesi che, conseguita la laurea, intendono accrescere le proprie competenze attraverso la partecipazione ad un master post lauream.