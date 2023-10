Nardò Basket a Forlì, Di Carlo: “Rispetto per tutti ma non partiamo battuti con nessuno”

LECCE – Nardò Basket va a Forlì per cancellare il debutto amaro con Udine, per guardare avanti, e per capire dove si può arrivare in questo terzo campionato di serie A2 consecutivo.

L’avversario però non è dei più semplici, anzi è una squadra che proprio come Udine è stata costruita per provare il salto di categoria.

Ne ha parlato il coach del Toro, Gennaro di Carlo:

“è una squadra che l’anno scorso ha giocato la finale per andare in A1, che si rinforza ogni anno per cercare di fare il salto e quindi che per mentalità è forte e pronta, l’ha dimostrato anche nella prima giornata vincendo a Cento. Rispetto all’anno scorso hanno cambiato dei giocatori e ne hanno inseriti altri di alto livello, due su tutti Johnson e Pascolo, che l’A2 l’hanno già vinta. Dunque è una squadra di valore e poi non ci dimentichiamo il gruppo che l’anno scorso ha fatto molto bene e dunque è una squadra che ha già un’anima. Si gioca fuori casa contro una buona squadra, le difficoltà ci sono tutte, ma è chiaro che noi cercheremo di fare il nostro e alla fine vedremo quello che succederà Rispettiamo tutti, non partiamo battuti con nessuno”.

Si gioca domani alla Giuseppe Bondi Arena di Ferrara per la squalifica del Palafiera di Forlì, dopo i fatti della gara playoff con Cremona lo scorso giugno. Palla a due alle ore 20:45.