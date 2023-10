“Ho amicizie nella Sacra Corona Unita”, poi aggredisce i carabinieri: arrestata 39enne

MAGLIE – Fermata dai carabinieri per un controllo in auto in Piazza Tamborrino a Maglie, si rifiuta di sottoporsi all’alcol test, aggredendo i militari in servizio e minacciandoli, facendo leva su sue presunte amicizie in ambienti mafiosi. Con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale una 39enne di Maglie, ma residente a Giurdignano, è finita agli arresti domiciliari su decisione del giudice Pietro Baffa, che ha accolto la richiesta del pubblico ministero e convalidato l’arresto in flagranza eseguito dai carabinieri.

La donna, dopo essersi rifiutata di sottoporsi al controllo, si era avvicinata ai due militari, intenti a compilare il verbale di contestazione a suo carico, chiedendogli di omettere l’accertamento in questione. Per convincerli, avrebbe prima riferito di essere sorella di un onorevole della Camera e, successivamente, di fronte al diniego dei carabinieri, avrebbe fatto ricorso alle minacce, dicendo testualmente “Vi faccio vedere io, domani la divisa che portate la perdete, ho amicizie nella Sacra Corona Unita”. Dopodiché si sarebbe impossessata del verbale, arrotolandolo e gettandolo a terra, recuperando la patente e fuggendo a bordo della sua auto. Ma, non contenta, sarebbe tornata poco dopo in piazza Tamborrino, continuando ad inveire contro i militari, sputandogli e colpendoli con calci ai genitali e allo stinco, tentando inoltre di sottrarre a uno dei due il cellulare che aveva lasciato sull’auto di servizio.

La 39enne, difesa dall’avvocato Alberto Corvaglia, si è avvalsa della facoltà di non rispondere ma ha chiesto scusa ai due carabinieri.

Intanto il suo legale ha chiesto termine a difesa: il processo per direttissima è fissato per venerdì 13 ottobre.

Giorgia Durante