LECCE – È arrivata la chiamata in nazionale anche per il centrocampista albanese del Lecce per le gare Albania – Repubblica Ceca del 12 ottobre valevole per le qualificazioni ai prossimi Europei, e per l’amichevole Albania – Bulgaria del 17 ottobre.

E per il centrocampista Giacomo Faticanti, chiamato dall’Under 20 italiana per la partita con la Polonia del 13 ottobre, valida per il Torneo Elite.