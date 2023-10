Lecce e Sassuolo non si fanno male: a Berardi risponde Krstovic

LECCE (di Carmen Tommasi) – Tra Lecce e Sassuolo finisce pari e patta: 1-1 al “Via del Mare”. La sblocca Berardi su rigore nel primo tempo e a inizio ripresa Krstovic la pareggia. Dopo due k.o. di fila i giallorossi muovono la classifica e si portano a 12 punti. Emiliani a 10. Adesso la sosta per gli impegni delle Nazionali e poi la squadra di D’Aversa farà visita all’Udinese.

LE SCELTE – D’Aversa ritrova Kaba in mezzo al campo con Ramadani e Rafia, infortunato invece Blin che raggiunge in infermeria Banda e Dermaku. Tridente confermato: Almqvist e Strefezza schierati ai lati di Krstovic. Difesa guidata da Baschirotto e Pongracic, i terzini sono Gendrey e Gallo. In porta Falcone. Il tecnico Dionisi punta sul 4-2-3-1 e perde in extremis Toljan, che non va neanche in panchina. Sulla destra gioca Pedersen. Indisponibile anche Matheus Henrique, fiducia a Racic e Castilejo sulla trequarti con Berardi e Laurienté, a sostegno di Pinamonti.

BERARDI-KRSTOVIC -Lecce molto aggressivo sin dai primi minuti di gioco. Al 2′ Almqvist si spinge in avanti, salta, ma non riesce ad indirizzare la sfera verso lo specchio della porta. Al 12′ Erlic, sbaglia, Rafia, ignora Krstovic, ma la sua conclusione è fuori misura. Un minuto dopo, destro a giro di Strefezza respinto in tuffo da Consigli. Non riesce il successivo tap-in a Krstovic. Salva il portiere del Sassuolo. Al 18′ Castillejo sfonda a destra, Pedersen mette in mezzo per il velo di Laurienté che smarca al tiro Racic, ma Pongracic spedisce in corner. Rigore per gli ospiti, confermato dal Var. Fallo di mano di Baschirotto sugli sviluppi di un corner. Berardi non sbaglia: 0-1 al 22′. Dopo il vantaggio dei neroverdi, i giallorossi fanno fatica a costruire e a ripartire. Gioco fermo al 36′: Berardi è a terra. Allarme rientrato dopo pochi minuti. Al 39′ cross dalla sinistra di Gallo per lo stacco di testa di Krstovic che colpisce il legno. Cinque minuti di recupero. Baschirotto di testa va vicino al pareggio su corner battuto da Gallo. Il primo tempo si chiude con un gol di scarto per il Sassuolo. Si riparte: nessun cambio da ambo le parti. I giallorossi pareggiano subito, al 48′, con Krstovic: corner dalla destra di Strefezza per Baschirotto che da sponda per la conclusione sotto misura del montenegrino: 1-1. Passano i minuti, la gara si incattivisce, ma il risultato non cambia. Al 75′ Oudin per Pongracic che impatta male il pallone. Si salva il Sassuolo. All’80’ Bajrami mette in mezzo, ma il Lecce si salva. Dopo 4′ ‘di recupero, in cui i giallorossi cercano il gol vittoroa, si chiude 1-1. Adesso la sosta per ricaricare le batterie.

Lecce-Sassuolo 1-1: il tabellino

Marcatori: 22′ Berardi (rig.), 48′ Krstovic.

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo (64′ Dorgu); Rafia (62′ Oudin), Ramadani, Kaba; Almqvist (85′ Sansone), Krstovic (85′ Piccoli), Strefezza. All. D’Aversa

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Pedersen, Erlic (80′ Tressoldi), Ferrari, Vina; Boloca, Racic (80 ‘Obiang); Berardi, Castillejo (64′ Bajrami), Laurienté; Pinamonti (64’ Defrel) All.: Dionisi.

Ammoniti: 2′ Boloca, 42′ Pedersen, 44′ Rafia, 71′ Krstovic.

Recupero: 5′ pt, 4′ st.

Spettatori totatali: 26.160.

Arbitra: Sacchi di Macerata.