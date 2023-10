Congedo: “I fondi per lo stadio di Via del Mare ci sono”

LECCE – “I fondi per la ristrutturazione dello Stadio di Via del Mare ci sono: 150 milioni sono lo stanziamento complessivo per i Giochi del Mediterraneo di Taranto, 20 i milioni già anticipati. Nell’ambito dello stanziamento complessivo, 14 milioni sono destinati a Lecce, di cui 11,4 milioni per lo stadio e 2,6 milioni per il palazzetto. E’ quanto ha affermato il deputato di Fratelli d’Italia Saverio Congedo, capogruppo in commissione Finanze a Montecitorio, alla luce delle preoccupazioni espresse nelle scorse ore dal presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani.

“La questione riguardante il comitato organizzatore – ha precisato – esula da quella che concerne i fondi: infatti, il comitato non ricopre un ruolo nell’ambito delle infrastrutture, ma si occupa, almeno sinora, dell’organizzazione dell’evento. Degli impianti è responsabile solo ed esclusivamente il commissario.

“Siamo ancora in attesa dei fondi regionali previsti nella programmazione finanziaria dei Giochi”, conclude Congedo.