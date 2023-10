Sciarra agli studenti: “Conoscere e rispettare la Costituzione”

MAGLIE – La Costituzione guarda al futuro e strizza l’occhio agli studenti grazie a una iniziativa che fa il giro d’Italia e che ha fatto tappa al liceo Scientifico Da Vinci di Maglie. “Quello della scuola è un mondo vivo che merita rispetto e attenzione”, ha detto la presidente della Corte Costituzionale Silvana Sciarra, in visita oggi all’istituto scolastico

E’ stata un’occasione per conoscere da vicino il ruolo della Corte Costituzionale, organo di fondamentale importanza che ha il compito di dirimere i conflitti di attribuzione tra i vari poteri dello Stato e di verificare la conformità alla Costituzione delle leggi e degli atti aventi forza di legge. Un ritorno nella sua Puglia per la presidente della Corte, originaria di Trani, felice di essere nella città che ha dato i natali ad Aldo Moro.

Il viaggio della Corte Costituzionale nelle scuole italiane iniziato nel 2018, ha ripreso a correre quest’anno. Serve a far accrescere tra i ragazzi la consapevolezza delle funzioni che la Corte esercita a garanzia dei diritti e delle libertà fondamentali, a far comprender e l’incidenza della giurisprudenza costituzionale nella vita delle persone e ad avvicinare in particolare i ragazzi alle istituzioni