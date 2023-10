Ultim’ora: piromani in azione, a fuoco Santa Cesarea Terme

S. CESAREA TERME – Sarebbero almeno tre i focali da cui è stato appiccato il fuoco nelle scorse ore a Santa Cesarea Teme. Le fiamme – secondo la prima ricostruzione effettuata dai Vigili del Fuoco – sarebbero partite in tre punti diversi: all’interno della pineta Pim, nel Villino Resti e lungo la litoranea adriatica, appena fuori dal centro abitato della nota e rinomata località balneare della provincia di Lecce. Numerose le squadre dei pompieri al lavoro per riuscire a domare le fiamme. Un lavoro faticoso portato avanti con grande coraggio dai vigili del fuoco, coadiuvati anche da diversi volontari della Protezione Civile salentina. Le fiamme hanno interessato anche la discoteca Malé, messa in salvo grazie al tempestivo interventi dei caschi rossi. Una situazione che resta difficile, tanto che numerose persone sono state fatte evacuare dalle loro abitazioni per questioni di sicurezza. Sembra pressocché assodato che anche dietro questo incendio ci sia la mano dell’uomo.