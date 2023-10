San Vito dei Normanni – folle accoltella una ragazza. E’ gravissima

SAN VITO DEI NORMANNI – Ennesimo grave fatto di sangue nel Brindisino. Si è verificato nella tarda serata a San Vito dei Normanni quando un folle di 52 anni ha bussato all’abitazione dei suoi vicini di casa e, una volta introdottosi all’interno, ha bloccato una ragazza diciassettenne accoltellandola. Dopo di che si è allontanato. La vittima dell’aggressione è stata soccorsa dai suoi familiari e poi trasportata d’urgenza all’ospedale Perrino di Brindisi dal personale del 118. Sono stati proprio i sanitari del nosocomio brindisino a rendersi conto della gravità della situazione ed a ricoverare la ragazza in rianimazione dove versa in condizioni gravissime.

L’aggressore, invece, è stato identificato ed arrestato dai carabinieri della compagnia di San Vito. A quanto pare, si tratterebbe di un soggetto con gravi problemi psichiatrici già manifestatisi in passato, sia pure non in maniera così evidente. E non è un caso che, a distanza di poche ore, già non ricordi più il suo gesto che mette a rischio la vita di una ragazza totalmente estranea alla sua vita.

