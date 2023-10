Basket- a2: Nardò perde contro la corazzata Udine ma esce tra gli applausi

Per la gara d’esordio del campionato di A2 di basket Nardò ospita a Lecce, al Pala San Giuseppe da Copertino la corazzata Udine costruita per provare il salto di categoria.

La partita è piacevole e si gioca punto su punto.

Udine si difende bene dal piglio propositivo dei padroni di casa.

Il primo quarto termina 16-20 ed il secondo è ancora più equilibrato, si va al riposo sul 30-34, dunque col secondo parziale di 14-14.

Per gli ospiti buona prova di Alibegovic che alla fine del primo tempo ha già messo nel sacco 11 punti, mentre sono 9 quelli di Smith per il Nardò.

Nel terzo quarto, al rientro degli spogliatoi, Udine mette la freccia ed inizia ad allungare e non basta la buona volontà di un Toro ben messo in campo che pecca però sui tiri da tre che molte volte diventando importantissimi sull’autonomia delle gare. Si chiude sul 41 a 51 e dunque col terzo parziale di 11 a 17.

Nardò però non molla e si riversa in avanti e l’ultimo quarto è spettacolare. Le due squadre non si risparmiano nulla e giocano alla pari anche se la differenza di punti accumulata e il tasso tecnico più alto premia alla distanza Udine che alla fine fa bottino pieno, seppur di misura.

Termina 79 a 84 dunque con l’ultimo parziale di 28 a 26 per Nardò che ha dato tutto ed esce dal campo tra gli applausi dei tifosi.

Da segnalare che da questa stagione TeleRama è media partner della società neretina, un’altra importante realtà sportiva salentina insieme alla televisione di Lecce e del Salento visibile in tutta la Puglia e in Basilicata.