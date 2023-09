Pimavera 1, Lecce-Monza 1 a 1

Termina in parità per 1 a 1 la sfida Primavera tra Lecce e Monza giocata sul rettangolo verde del Deghi Center di San Pietro in Lama.

Dunque per la squadra campione d’Italia, allenata da Coppitelli l’appuntamento con la prima vittoria è rimandato.

La sblocca il Monza al minuto 27 con Marras.

Pareggia i conti Jemo nel primo minuto di recupero del secondo tempo.

In tribuna a seguire i ragazzi il Presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani e l’AD Sandro Mencucci.

Questo il tabellino dell’incontro:

Lecce: Lampinen, Pascalau, Samek (26′ st Baxter), Mcjannet ©, Bruhn (1′ st Jemo), Agrimi (34′ st Johnson), Smajlovic, Zivanovic (35′ st Addo), Muñoz (11′ st Minerva), Faticanti, Kodor. A disposizione: Leone, Daka, Lukoki, Davis, Adewale, Gueddar. Allenatore: F. Coppitelli

Monza: Mazza, Colombo, Dell’Acqua, Lupinetti (44′ st Arpino), Marras, Goffi (44′ st Martins), Ravelli (1′ st Kassama), Fernandes (34′ st Nene), Ferraris © (29′ st Giubrone), Brugarello, Cagia. A disposizione: Negri, Bagnaschi, Berretta, Antunovic, Graziano, De Crescenzo. Allenatore: A. Lupi

Marcatori: 27′ pt Marras, 46′ st Jemo

Ammoniti: 34′ pt Mazza, 15′ pt Marras, 26′ pt Ravelli, 38′ pt Nene

Recupero: 2′ pt – 6′ st

Arbitro: Felipe Salvatore Viapiana sez. di Catanzaro

Assistenti: Emanuele Fumarulo sez. di Barletta – Vincenzo Andreano sez. di Foggia