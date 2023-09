Moto fuori strada sulla Martina Franca – Taranto, perde la vita un 52enne

TARANTO- Ancora una vittima delle strade nel Tarantino. Nel pomeriggio di oggi a perdere la vita è stato un uomo di 52 anni di Martina Franca che viaggiava in sella alla sua moto. La tragedia è avvenuta sulla strada Primo che da Martina Franca conduce a Taranto. Drammatico incidente stradale questo pomeriggio, sabato 30 settembre, sulla strada Orimini che da Martina Franca conduce a Taranto.

La sua moto, all’ altezza di uno dei tornanti che caratterizzano la strada Orimini, è finita fuori strada schiantandosi contro un muretto a secco, all’altezza di una edicola votiva.

Al momento non si conoscono le cause dell’incidente che saranno chiarite dai rilievi effettuati dalle forze dell’ordine giunte sul posto: la Polizia locale di Martina Franca e i carabinieri della compagnia di Massafra. Sul posto anche il 118, ma per la vittima non c’è stato nulla da fare. Insieme alla vittima viaggiavano altri due amici in sella ad altrettante moto che fortunatamente non sono rimaste coinvolte nell’incidente.

Purtroppo la strada Orimini è estremamente pericolosa perché stretta e ha molti tornanti. Attualmente si procede solo in un senso di marcia da Martina verso Taranto. Si tratta di un percorso obbligato in attesa che vengano ultimati i lavori della 172 proprio tra Martina Franca e Taranto.