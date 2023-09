La Puglia approda nell’UK: protagonista di un programma Bbc

PUGLIA – “Taranta invasion” in Inghilterra: la storica emittente televisiva Bbc, una delle più autorevoli società di telecomunicazione a livello mondiale, ha deciso di includere la Puglia e il suo rinomato folclore culinario, culturale e musicale all’interno del programma “The travel show”. La produzione, dalla natura per lo più documentaristica e dalla durata complessiva di 23 minuti, si occupa di mettere in risalto nuove mete inedite e luoghi famosi in giro per il mondo. Carmen Roberts, conduttrice del programma, ha esplorato città dell’entroterra e paesi costieri della regione, vivendo sulla sua pelle le tradizioni del territorio.

Il documentario è stato girato tra Polignano a Mare, Manduria, Otranto e Sant’Andrea, con una parentesi nella storia artigianale salentina racchiusa nel museo Sigismondo Castromediano di Lecce e degli estratti dal concertone della Notte della Taranta del 26 Agosto a Melpignano.

L’etnomusicologo Gianfranco Salvatore e il musicista Gianluca Longo sono stati intervistati per raccontare al pubblico mondiale, senza filtri, il mito del tarantismo e l’iconico sound dell’Orchestra popolare.

L’edizione del programma “made in Puglia” è disponibile per la riproduzione sulle piattaforme social della Bbc.