Il Lecce incassa il poker: al “Via del Mare” il Napoli vince facile

LECCE – Seconda sconfitta di fila per il Lecce che perde 4-0 al Via del Mare con il Napoli campione d’Italia in carica. Apre le marcature nel primo tempo Östigard e a inizio Osimhem ripresa fa il 2-0. Poi, Gaetano mette a segno lo 0-3. Politano in pieno recupero su rigote sigla il poker. Venerdì sera si ritorna subito in campo e i giallorossi, per la seconda gara casalinga di fila, ospiteranno il Sassuolo per l’ottava giornata di serie A.

A SPECCHIO – D’Aversa deve fare a meno degli infortunati Banda e Dermaku oltre allo squalificato Kaba. Davanti a Falcone linea con Pongracic e Baschirotto al centro, Gendrey a destra e Gallo. In mediana Blin, Ramadani e Rafia mentre in attacco Almqvist, Krstovic e Strefezza. Garcia risponde con il 4-3-3: Meret tra i pali; Di Lorenzo, Ostigard, Natan e Olivera in difesa; Anguissa, Lobotka e Zielinski a centrocampo con Lindstrom, alla prima chance da titolare, che affiancherà Kvaratskhelia e Simeone, schierato al posto di Osimhen.

LA GARA, IL POKER È SERVITO– Ritmi subito belli pimpanti sin dai primi minuti di gioco. Al 2′ subito pericoloso il Lecce con Strefezza: cross in mezzo a cercare Krstovic, anticipato bene di testa da Ostigard. Al 6′ Kvaratskhelia e Di Lorenzo, provano a chiudere un triangolo, ma Gendrey anticipa tutti. Al 16′ passano in vantaggio gli ospiti con Östigard di testa su calcio di punizione battuto da Zielinski: 0-1 difesa giallorossa immobile. I giallorossi provano a reagire in contropiede,A fanno fatica a trovare spazi. Al 25′ Ramadani lancia Almqvist, che serve Krstovic che calcia dal limite: Meret salva in tuffo. Al 30′ Spinge ancora il Lecce, con Gallo bravo a crossare in area verso Krstovic: Olivera costretto a deviare in corner. Al 39′ tiro dalla distanza di Simeone che finisce a lato della porta di Falcone. Al 46′ Kvaratskhelia su punizione supera la barriera ma non si abbassa abbastanza in fretta per finire sotto la traversa. Palla fuori. Dopo 1′ minuto di recupero si va al riposo sul meritato 1-0 per gli ospiti. Subito un cambio per il Napoli: fuori Simeone dentro Osimhen. Al 51′ raddoppio degli ospiti: Kvaratskhelia crossa per Osimhen che di testa non sbaglia. Problema muscolare per Blin che viene sostituito al con Gonzalez. Il neo entrato Piccoli al 73′ prova il tiro dalla distanza che Meret intuisce. Al 76′ Raspadori cerca Osimhen in area ma Baschirotto cspazza in angolo. Il 3-0 lo segna Gaetano e Falcone poco può. Calcio di rigore per i campani e Politano non sbaglia. Perde il Lecce e alla prossima ospita il Sassuolo.

Il tabellino

Lecce-Napoli: 0-4

Marcatori: 16′ Östigard, 51′ Osimhen, 88′ Gaetano, 93′ Politano su rigore

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo (60′ Dorgu); Blin (60′ Gonzalez), Ramadani, Rafia (60′ Oudin); Almqvist (82′ Corfitzen), Krstovic, Strefezza (71′ Piccoli). All. D’Aversa

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Olivera; Anguissa, Lobotka (75′ Cajauste), Zielinski(82′ Gaetano), Lindstrom (59′ Politano), Simeone (46 Osimhen), Kvaratskhelia (58′ Raspadori). All. Garcia

Ammoniti: 17′ Simeone, 33′ Kvaratskhelia, 35′ Gallo, 67′ mister D’Aversa.

Note: 1′ pt, 5′ st.

Spettatori totali: 27.588.

ARBITRO: Pairetto di Nichelino.