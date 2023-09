Controlli Gdf: scoperti 47 lavoratori “in nero”

SALENTO – A effettuare i controlli, serrati, contro il lavoro irregolare, stavolta sono stati i Militari e i Finanzieri appartenenti al Gruppo di Lecce ed alla Compagnia di Otranto, che hanno effettuato una serie di interventi ispettivi nei confronti di pubblici esercizi a Lecce e lungo il litorale adriatico, individuando complessivamente 47 persone intente a prestare la propria attività lavorativa totalmente in nero e 3 lavoratori irregolari.

Proseguono, dunque, le operazioni per il controllo economico del territorio da parte delle Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Lecce. 4 sono stati i titolari degli esercizi commerciali segnalati all’Ispettorato Territoriale del Lavoro per i provvedimenti di competenza. In particolare, i controlli eseguiti dai finanzieri del Gruppo di Lecce hanno interessato, oltre che il capoluogo barocco, i comuni di Surbo, Corigliano d’Otranto, Arnesano e Vernole e hanno consentito di scoprire 35 lavoratori in nero. 12 lavoratori in nero e 3 lavoratori irregolari sono stati invece individuati dai Finanzieri idruntini nei Comuni di Otranto, Calimera, Uggiano, Melendugno, Martano e Sanarica. “Il lavoro nero -tiene come sempre dopo queste attività a sottolineare la Guardia di Finanza- è piaga per l’intero sistema economico perché sottrae risorse all’erario, mina gli interessi dei lavoratori, spesso sfruttati, e consente una competizione sleale con le imprese oneste”.