Colpisce i poliziotti e li sputa: arrestato 39enne

LECCE – Con l’accusa di resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale, un 39enne del Catanzarese, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato ieri sera a Lecce dalla polizia in servizio di volante. Gli agenti sono intervenuti in un bar del centro a seguito della richiesta di aiuto del titolare. Secondo il suo racconto il 39enne, già in evidente stato di alterazione alcolica, aveva chiesto ulteriore somministrazione di alcol e di fronte al rifiuto, avrebbe dato in escandescenza, danneggiando alcuni oggetti del bar, per poi darsi alla fuga. Una volta rintracciato dagli agenti, avrebbe iniziato ad aggredirli verbalmente e a strattonarli, sputandogli in volto e cercando di sferrargli un pugno. Dopo essere stato immobilizzato, il 39enne è stato accompagnato in Questura per poi essere condotto presso la Casa Circondariale di Borgo San Nicola.