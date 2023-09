Taranto al lavoro, Cerignola nel mirino. Si gioca lunedì alle 15

Finalmente si può pensare al calcio giocato: Taranto Cerignola si disputerà a Francavilla Fontana lunedì 2 ottobre alle ore 15 a porte chiuse. Si chiude così la ricerca di una nuova sede partita nella serata di lunedì, a margine della lettera inviata dalla Lega Pro che imponeva alla società del Taranto di trovare una sede idonea a giocare il match. Resta l’amaro in bocca per non aver rinviato la gara, in modo tale da recuperarla col pubblico amico dello Iacovone. Cosa che accadrà per il recupero col Messina ma non solo. Infatti il lavoro dell’amministrazione comunale, secondo le parole dell’assessore Cosimo Ciraci, è di riavere lo stadio del rione Salinella a disposizione per la gara contro il Crotone di domenica 15 ottobre con inizio previsto per le 16.15. Qualcosa, però, cambierà per i prossimi incontri. Se i lavori dei tecnici del comune sono stati improntati nei primi giorni al ripristino dell’impianto di illuminazione, con tribuna, curva nord e gradinata perfettamente agibili, si sta lavorando in queste ore per ripristinare il sistema di videosorveglianza e il circuito interno destinato ai Vigili del Fuoco. Una volta ultimati i lavori si procederà al collaudo, dopodiché la stadio sarà dissequestrato e riaperto dall’amministrazione comunale. Come già anticipato, sarà praticamente molto difficile riaprire la curva sud. Quindi il Taranto dovrà, assieme alle varie componenti che contribuiscono alla svolgimento regolare delle manifestazioni sportive, trovare un settore, o una parte di quest’ultimo, da dedicare alle formazioni ospiti. Cambia, quindi, la preparazione: giocando anche questa gara di lunedì, sarà domenica la giornata di rifinitura per Vannucchi e compagni, rinfrancati dal successo di tre giorni fa contro il Monterosi. La cosa più importante, in questo momento, è dare continuità di prestazioni e risultati, in attesa di alimentare nuovamente la passione sugli spalti dello Iacovone che, a breve, riabbraccerà il calore dei tifosi rossoblù.

Francesco Friuli