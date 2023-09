Vince 1-0 la Signora: Milik stoppa l’imbattibilità del Lecce

TORINO (di Carmen Tommasi) – Prima sconfitta in campionato di misura, 1-0, per il Lecce in casa della Juventus. I giallorossi erano imbattuti da ben cinque giornate. I primi 45′ si chiudono con un nulla di fatto. Il gol partita è di Milik al 57′ della ripresa. Espulso Kaba per doppia ammonizione in pieno recupero. La squadra di D’Aversa rimane ferma a quota 11 punti, quella di Allegri sale a 13. Sabato si ritorna in campo e i salentini ospiteranno il Napoli, campione d’Italia, al “Via del Mare”.

IN CAMPO, QUANTE “CAMBI” – Novità di formazione da ambo le parti. Allegri sceglie il 3-5-2 e schiera ancora Szczesny tra i pali, davanti a lui Danilo, Bremer e Rugani, quest’ultimo ha avuto la meglio su Gatti. A sinistra Cambiaso e dall’altra parte McKennie, a destra, in mezzo al campo torna Fagioli al fianco di Locatelli e Rabiot, in attacco Milik e Chiesa. Giallorossi con il 4-3-3. In difesa torna dalla squalifica Baschirotto, pronto a fare coppia con Pongracic. Venuti parte dal primo minuto, così come Dorgu. In cabina di regia intoccabile Ramadani. Tridente composto da Almqvist-Krstovic e Strefezza. Arbitra Antonio Giua, coadiuvato dagli assistenti Di Iorio e Cecconi. Quarto ufficiale Massa. Al Var Maresca, Avar Muto.

LA GARA, MILIK DA “TRE” – Primo tentativo, ma troppo centrale, al 1′, di Rabiot, nessun problema per Falcone. I padroni casa pressano con forza sin dai primi minuti e al 2′ Chiesa dalla sinistra per Cambiaso. Conclusione chiusa dalla retroguardia salentina. Oudin , al 10′, calcia verso il centro trovando ben piazzato il muro difensivo bianconero. Danilo respinge la sfera di testa. Al 21′ Rabiot spizza di testa, ma Falcone intercetta senza problemi in presa alta. Ferma il gioco adesso Giua, al 25, per un intervento irregolare di McKennie ai danni di Strefezza. Sanzionato il gomito troppo largo del centrocampista texano. Padroni di casa vicini al vantaggio: si salva in qualche modo Falcone sulla deviazione del compagno Pongracic. Chiesa un minuto dopo va vicinissimo al gol, su invito di Danilo, e spedisce di poco fuori. Colpo di testa di Rabiot al 41′: Falcone respinge la sfera con i pugni e non rischia la presa. Il primo tempo, bello attivo, si chiude dopo 1′ di recupero sullo 0-0, in cui è stata la squadra di Allegri ad avere il pallino di gioco, ma quella di D’Aversa ha tenuto bene. Fischi dei tifosi juventini. Si riparte, nessun cambio per ambo le parti. Palla lunga, al 47′, di Ramadani per Almqvist che salta Cambiaso e scarica su Oudin. Non buono il controllo del francese. Almqvist, al 48′, è lanciato verso la porta di Szczesny e supera Cambiaso in velocità, il portiere esce per anticiparlo facendo sua la sfera. Il Lecce c’è. Al 50’a punizione tagliata di Oudin, c’è Pongracic, ma non riesce a indirizzare verso la porta difesa da Szczesny. Sblocca la partita Milik al 57′: McKennie per la sponda alta di Rabiot che serve il polacco che la mette dentro con un facilissimo tap-in vincente. Gol confermato dopo il check del VAR, regolare la posizione di Milik tenuto in gioco da Baschirotto. I giallorossi fanno fatica a trovare spazi. I padroni di casa gestiscono bene il vantaggio, i salentini cercano con timidezza il pareggio. D’Aversa fa entra Piccoli e passa al 4-2-4. Squadre stanche e lunghe. Cinque minuti di recupero che diventano sei. Espulso Kaba in pieno recupero per doppia ammonizione. Il Lecce prova ad attaccare, ma gli spazi latitano. Finisce 1-0 per la Juventus e i salentini tornano a casa a testa alta , ma a mani vuote, dopo un match sicuramente sottotono rispetto alle ultime uscite.

IL TABELLINO

JUVENTUS-LECCE: 1-0.

MARCATORI: 57′ Milik,

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Rugani (73′ Gatti); McKennie (86′ Weah), Fagioli (85′ Miretti), Locatelli, Rabiot, Cambiaso (72′ Costic); Chiesa, Milik (77′ Vlahovic). Allenatore: Massimiliano Allegri.

LECCE (4-3-3): Falcone; Venuti (63′ Gendrey), Baschirotto, Pongracic, Dorgu; Oudin (63′ Rafia), Ramadani (70′ Kaba), Blin (82′ pICCOLI); Almqvist, Krstovic, Strefezza (63 Sansone). Allenatore: Roberto D’Aversa.

AMMONITI: 30′ Ramadami, 58′ ammonito D’Aversa, 68′ Rafia, 75′ Chiesa, 84′ Kaba, 89′ Krstovic, Rabiot.

ESPULSO: Kaba 93′

RECUPERO: 1′ pt, 6′ st.