Turno infrasettimanale di campionato anche per Lecce Channel in Campo. Appuntamento alle ore 20:40 su TeleRama per seguire in diretta gli aggiornamenti della partita del Lecce sul campo della Juventus.

Alla conduzione Giulio Serafino: con lui, ospite in studio, l’avvocato Cristian Sturdà, mentre in collegamento via Skype il giornalista Pierpaolo Sergio e i tifosi del Lecce Club “M. Mancosu” di Sannicola.

Aggiornamenti in tempo reale dallo Juventus Stadium, servizi, curiosità e l’immancabile la voce dei tifosi sempre al numero Whatsapp dedicato, 3500410751 dove inviare i messaggi, oltre alla diretta streaming su www.trnews.it e sulla pagina Facebook ufficiale di TeleRama.