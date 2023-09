Liguori a Piazza Giallorossa: “campionato livellato verso l’alto”

Il vicepresidente Lecce Corrado Liguori dal ritiro piemontese del Lecce che oggi affronterà la Juventus, è intervenuto via skype a Piazza Giallorossa.

Ovviamente sul momento magico del Lecce, la società predica equilibrio e Liguori spiega che quest’anno sarà più difficile conquistare la salvezza, visto che il campionato si è livellato verso l’alto ma – spiega – da arrivare quartultimi oppure ottavi ci manca poco:

“Credo che questo sia un campionato equilibrato, livellato, purtroppo verso l’alto. Mentre lo scorso anno erano 4 o 5 le squadre che dovevano lottare per la salvezza, quindi Lecce, Sampdoria, Spezia, Cremonese, Verona, quest’anno io vedo che ci saranno almeno 8 o 9 squadre che dovranno stare attente: ci metto il Sassuolo, il Monza, Salernitana, Verona, Lecce, Frosinone… e dunque sono parecchie dal mio punto di vista, però questo è figlio del fatto che anche squadrae che sembravano avere rose qualitativamente forti, rischiano e questo significa, livellamento verso l’alto. Io non entro nel merito delle difficoltà di Napoli, Milan, Juventus, Roma e della Lazio perché è un’altra parte del campionato e non mi interessa. Se è vero quello che sto dicendo e l’interpretazione è quella giusta è chiaro che arrivare da quartultimi a ottavi, noni, ci manca poco, quindi è tutto da giocare”