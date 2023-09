Taranto, turnover contro il Monterosi per tornare a vincere

Sarà un Taranto che farà turnover quello che scenderà in campo contro il Monterosi stasera alle 20.45. Lo ha annunciato il tecnico Ezio Capuano già nella giornata di ieri. Una scelta inevitabile visti i due impegni ravvicinati e i pochi allenamenti nelle gambe di Vannucchi e compagni. Rossoblù che dovrebbero utilizzare il 3-5-2 di partenza. Tornerà titolare Cianci, rientrante dal turno di squalifica scontato contro il Benevento. Out, invece, Bonetti: l’ex Juve ha un problema che secondo il tecnico Capuano si trascina dalla “casa madre” bianconera. Davanti al portiere Vannucchi potrebbero agire De Santis, Antonini, Enrici. Le novità più importanti sulla mediana con Kondaj e Panico esterni, Zonta, Calvano, Fiorani i 3 interni. In avanti assieme a Cianci potrebbe avere una maglia da titolare Kanoute. Dall’altra parte il Monterosi dovrebbe giocare col 4-3-3, modulo utilizzato nelle ultime due uscite anche se mister Romondini aveva iniziato la stagione col 4-2-3-1. Davanti a Mastrantonio il quartetto difensivo potrebbe essere composto da Cinaglia, Tartaglia, Sini, Verde. A centrocampo Frediani, Altobelli, Crescenzi. Il trio d’attacco con Silipo, Di Francesco, Costantino. Ricordiamo che la gara avrà inizio alle 20.45 sul neutro di Teramo. Sono due i precedenti, entrambi in serie C. Nella stagione 21-22 sconfitta del Taranto per 2-1, lo scorso anno finì 0-0.

Francesco Friuli