Balcone pericolante a rischio crollo: la segnalazione a Dilloatelerama

CAVALLINO – “Il balcone ormai sta cadendo a pezzi, potrebbe crollare da un momento all’altro. La tragedia è dietro l’angolo”. E’ questa la preoccupazione di un nostro telespettatore che si è rivolto allo sportello DilloATelerama per segnalarci il balcone pericolante dell’abitazione di ArcaSud della nonna 86enne che vive insieme alla figlia invalida. Siamo a Cavallino, in via Columbi. Dalle immagini che ci ha inoltrato sembra chiara la condizione precaria in cui versa il terrazzo e il resto della struttura. “Nel corso degli anni – ci scrive – hanno effettuato delle ristrutturazioni che hanno solo tamponato la situazione. In poco tempo, infatti, è tornato tutto come prima, se non peggio”. E conclude “Spero che chi di competenza possa finalmente risolvere questo problema, principalmente per far vivere serene le inquiline della struttura fatiscente, a maggior ragione una donna anziana e un’invalida”. Vi ricordiamo che per le vostre segnalazioni il numero whatsapp dilloatelerama è il 3666250010.