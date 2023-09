Taranto, verso il match col Monterosi. Capuano “Mi aspetto di più dalla difesa”

Domani sera alle 20.45 a Teramo il Taranto troverà un Monterosi a caccia della prima vittoria. Dopo 4 gare, la formazione del tecnico Fabrizio Romondini ha conquistato due pareggi, il primo alla seconda giornata a Monopoli e il secondo in casa contro il Latina, sempre con punteggio di 2-2. Ha dovuto affrontare pero’ due sconfitte: all’esordio contro la Juve Stabia tra le mura amiche per 3-1 e contro il Brindisi, sul neutro di Picerno, per 2-1. Se il Monterosi cerca riscatto, stesso discorso vale per il Taranto che dopo il successo all’esordio col Foggia e il buon pari in trasferta a Picerno ha dovuto saltare la gara col Messina per indisponibilità dello” Iacovone” e ha poi perso giovedì al “Ciro Vigorito” di Benevento. Nella conferenza pregara, il tecnico rossoblù Ezio Capuano mette l’accento sul calendario ed in particolare sulle tre trasferte consecutive, a Picerno, a Benevento e a Teramo, speranzoso che non ci sia la quarta, ossia la disputa del match in campo neutro contro il Cerignola se lo “Iacovone” fosse indisponibile il primo di Ottobre. Possibile turnover, in campo andrà chi è fisicamente al meglio. “Siamo stati passivi nel primo tempo in fase di pressione” ha ammesso Capuano, tornando sulla gara di giovedì. “Abbiamo una squadra equilibrata, l’obiettivo è quello di migliorare la classifica dello scorso anno ed entrare nei playoff. Ma non siamo il Barcellona o il Manchester City: possiamo fare un ottimo campionato. Il Benevento – ha ricordato Capuano – è una squadra che può ammazzare il campionato. Abbiamo commesso degli errori, ma abbiamo perso in maniera dignitosa”. Sul Monterosi il tecnico è sibillino “loro sono una buona squadra, ma lunedì possiamo fare noi una grande partita”. Infine il focus sui reparti. “La difesa non mi sta dando soddisfazioni: i 5, sia i 3 centrali che i 2 esterni, possono fare meglio, non siamo molto protetti dai centrocampisti e dagli attaccanti. Mi aspetto di più da quello che, storicamente, è il reparto che nella mia carriera ha dato sempre solidità alle mie convinzioni”. Sarà Giorgio Bozzetto della sezione di Bergamo a dirigere Monterosi-Taranto, presso lo stadio “Gaetano Bonolis” di Teramo. Il direttore di gara sarà coadiuvato dagli assistenti: Francesco Tagliaferri della sezione di Faenza e Alessandro Cassano della sezione di Saronno. Il quarto ufficiale sarà Domenico Mirabella della sezione di Napoli.

Francesco Friuli