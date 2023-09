Taranto, obiettivo ritornare impenetrabili

Ripartire dal finale di gara contro il Benevento. Il diktat di Ezio Capuano è chiaro: non si possono mettere in campo prestazioni poco edificanti per rispetto della maglia del Taranto. Nel primo tempo contro i giallorossi, con un organico più forte visti i vari elementi che in due anni hanno giocato in serie A e B, sono venute meno molte certezze. Da Romano a Ferrara: due “uomini di Capuano”, visto che sono tra i pochi che in questa stagione sono stati riconfermati. Fondamentali i cambi che hanno dato la scossa. La speranza è quella di ritrovare quanto prima la forma fisica per Fabbro e Orlando. Il primo in due occasioni, Picerno e Benevento, ha dimostrato di entrare con forza, tenacia, tecnica in campo. Orlando è un giocatore che punta e cerca di superare l’avversario, creando superiorità numerica negli ultimi 25 metri. Non a caso dai suoi piedi è nato il gol di Antonini che ha ridato fiducia al Taranto. Da rivedere l’assetto difensivo: gli ionici sembrano, al momento, non essere quella squadra impenetrabile della passata stagione. Siamo solo all’inizio e tutto è migliorabile. I risultati in primis: è giusto ricordare che il Taranto, prima di giovedì sera, aveva gli stessi punti del Benevento e, paradossalmente, basterebbe vincere il recupero contro il Messina per tornare in zona d’alta classifica. Ma è doveroso ricordare che l’obiettivo del Taranto è il miglioramento della graduatoria della passata annata, raggiungere quindi i playoff. Il campionato concede a Vannucchi e compagni una chance di immediato riscatto: la gara contro il Monterosi lunedi sera. Di fronte una squadra rimontata dal Brindisi giovedi pomeriggio, che ha segnato 6 gol in quattro gare ma ne ha subiti 9. Un avversario ostico ma superabile, con la grinta, quella che Capuano deve trasferire a tutta la squadra, a partire dai suoi fedelissimi, Intanto la società del Taranto ha comunicato che per la trasferta di Teramo sono stati messi a disposizione 834 biglietti per i tifosi rossoblù, acquistabili sino alle ore 19:00 di domenica 24 settembre. Costo dei tagliandi: intero: € 10,00 + € 1,50 (spese di commissioni) ridotto per donna, ragazzi/e dai 12 ai 16 anni, over 65: € 5,00 + €1,50 (spese di commissioni). Francesco Friuli