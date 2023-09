Oggi doppio appuntamento con Lecce-Channel

Doppio appuntamento con Lecce Channel su TeleRama nel venerdì di campionato per il Lecce.

Nel primo pomeriggio, subito dopo il tg sportivo, alle 15.30, il tradizionale appuntamento del venerdì. Alla conduzione con Tonio De Giorgi ci sarà Mario Vecchio, ospite in studio Adolfo Starace. Massimiliano Cassone sarà in collegamento dalla redazione sportiva mentre via skype ci saranno Oronzo Valletta, Umberto Verri, Carlo Gravina del Secolo XIX e Fabio Marsiglia di Genoacalcio.it.

Spazio aperto ai tifosi con un numero Whattsapp dedicato: 3500410751, oltre ai messaggi sulla diretta Facebook della trasmissione che sarà pubblicata sulla pagina ufficiale di TeleRama e di Lecce Channel.

Alle 20:40, poi, l’imperdibile appuntamento con Lecce Channel in Campo dove seguire in diretta gli aggiornamenti della partita del Lecce contro il Genoa.

Ospite in studio di Giulio Serafino è il tifoso Renato Leggeri, mentre via Skype il giornalista Stefano Di Bella.

Aggiornamenti in tempo reale dal “Via del Mare”, servizi, curiosità e l’immancabile la voce dei tifosi sempre al numero Whatsapp dedicato, 3500410751 dove inviare i messaggi, oltre alla diretta streaming su www.trnews.it e sulla pagina Facebook ufficiale di TeleRama.