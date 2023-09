Al Lecce dei “record” basta Oudin per battere il Genoa: 1-0 al “Via del Mare”

LECCE (di Carmen Tommasi) – Tre punti che fanno sognare: lo scontro diretto tra Lecce e Genoa del Via del Mare si chiude sull’1-0 e i salentini sono secondi, almeno per una notte. Nel primo tempo succede poco e nulla e si va a riposo sullo 0-0. Ospiti in inferiorità numerica, dal 36′ del primo tempo, per il rosso a Martin. Il gol al bacio della vittoria lo segna il neo-entrato Oudin che porta la sua squadra a 11 punti, per il quinto risultato utile di fila e una classifica importante dopo sole cinque giornate. Martedì si ritorna in campo e per la squadra di D’Aversa c’è la Juventus.

LE SCELTE – D’Aversa deve fare a meno dello squalificato Baschirotto, espulso a Monza, e di Banda, che in settimana si è fermato per un problema muscolare. In difesa c’è Touba, nel tridente offensivo torna dal 1′ Strefezza con Almqvist e Krstovic. Gilardino si affida al solito tandem offensivo, composto da Retegui e Gudmundsson. Stesso modulo e uomini scesi in campo contro i campioni d’Italia: avanti con il 4-4-2.

LA GARA – Un minuto di silenzio in memoria del presidente della Repubblica emerito Giorgio Napoli e poi al via al match. Partita bella pimpante sin dai primi minuti con il Lecce che cerca di imporre il proprio gioco. Al 19′ Strefezza prova la conclusione, ma il tiro è troppo alto. Al 10′ da punizione Almqvist scarica su Strefezza che calcia di forza senza riuscire a inquadrare lo specchio della porta difesa da Martinez. Continua a spingere sulla fascia destra la squadra di D’Aversa: cross basso, al 12′, di Kaba, allontanato in qualche modo dalla difesa rossoblù. Al 21′ Krstovic va vicinissimo al gol di testa su assist di Gallo. Ancora il montenegrino nemmeno due minuti dopo sfiora il gol. Al 32′ Gudmundsson colpisce l’esterno della rete. Secondo giallo per Martin , al 36′, e Genoa in inferiorità numerica. Al 38′ punizione di Gallo al centro per lo stacco di Krstovic che da ottima posizione spedisce a lato di testa. Dopo 1′ di recupero si va a riposo a porte inviolate. Subito un cambio per gli ospiti: entra Vasquez al posto di De Winter. Al 47′ Rafia ci prova ma il tiro è debole e centrale. Al 50′ Almqvist su assist di Gallo la spedisce di poco fuori. Al 61′ semirovesciata spettacolare di Krstovic che non inquadra lo specchio della porta e finisce di poco fuori. Al 64′ Almqvist in velocità, ma la porta sembra stregata. Ancora al Almqvist, dopo nemmeno un minuto, ma il tiro è troppo centrale. Al 70′ ripartenza dei rossoblù con Gudmundsson che prova a fare tutto da solo calciando sull’esterno della rete . La gara la sblocca io francese Oudin al minuto 84′. Sei minuti di recupero e tanta stanchezza. Il Genoa tenta il tutto per tutto, ma alla fine vince meritatamente il Lecce che ha giocato con un uomo in più per gran parte della partita.

Lecce-Genoa 1-0: il tabellino

Marcatori: 84′ Oudin.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Touba, Gallo (58′ Dorgu); Kaba (78′ Sansone), Ramadani, Rafia (59′ Oudin); Almqvist, Krstovic (86′ Blin), Strefezza (78′ Piccoli). Allenatore: D’Aversa.

GENOA (4-4-2): Martinez; De Winter (46’st Vasquez), Bani, Dragusin, Martin; Sabelli, Strootman, Badelj (76′ Hefti), Freundrup; Gudmundsson, Retegui (76′ Ekuban) Allenatore: Gilardino.

Ammoniti: 7′ Koni De Winter, 9′ Martin, 58′ Almqvist.

Espulsi: 36′ Martin.

Recupero: 1′ pt, 6′ st.

Totale spettatori: 27.053

Arbitro: Rapuano di Rimini.