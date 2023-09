LECCE – “Stiamo osservando in modo interessato i lavori del centrodestra di Lecce che è ancora alle prese con la scelta del candidato sindaco. Riteniamo che il candidato debba essere immediatamente individuato”. Interviene nel dibattito il presidente della Lega del Cittadino e dell’Ambiente, Ruggero Vantaggiato che aggiunge “Il centrodestra dimostri maturità e senso del dovere; e si ritrovi intorno ad una personalità capace di fare sintesi di quello che è il pensiero di tutte le forze politiche e tutti i movimenti civici che si riconoscono nei valori di una destra moderna capace di risollevare le sorti di questa città affossata dalle politiche di una sinistra miope, che ha un pensiero senza né testa e né coda. Così come abbiamo già fatto in passato, noi Lega del Cittadino e dell’Ambiente, con le liste presentate nel 1990, nel 1995, nel 2004, sia alle amministrative di Lecce che alle consultazioni provinciali, siamo pronti a scendere in campo a patto che il candidato sindaco sia una personalità che ha già dimostrato il suo valore nel mondo del lavoro e anche con una visione politica nuova, fatta per passione, svolta come missione per il bene comune. Per noi è importante che non ci siano persone baciate dal sole e figlie di una politica vecchia e stantia che ha stancato gli elettori. Lecce ha bisogno di un cambiamento e non di accordi frutto di vecchie logiche politiche”.