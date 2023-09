Venerdì arriva il Genoa: Lecce subito in campo. Samek c’è

LECCE – Il Lecce, dopo essere rientrato da Monza nella serata di ieri, si è ritrovato questa mattina all’Acaya Golf Resort & SPA per una seduta di allenamento. I giallorossi hanno iniziato a preparare la gara con il Genoa, in programma venerdì sera alle 20:45 al Via del Mare. Lavoro di scarico per chi è sceso in campo ieri, allenamento regolare per tutti gli altri ad eccezione di Dermaku, che prosegue nel lavoro personalizzato. Da oggi, si è aggregato in Prima Squadra il centrocampista della formazione Primavera 1, Daniel Samek. Per domani è in programma un allenamento al mattino, sempre all’Acaya.