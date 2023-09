Scontro tra due auto: quattro giovani in codice rosso

MARINA DI LEPORANO – Ancora un incidente sulle strade della provincia ionica. Quattro giovani sono rimasti feriti in maniera grave a seguito di un sinistro avvenuto nella notte tra domenica 17 e lunedì 18 settembre sulla litoranea salentina a Marina di Leporano all’altezza del ristorante Villa Mare.

Da appurare l’esatta dinamica dell’incidente. Da una prima ricostruzione pare che una Fiat Panda che procedeva in direzione Taranto, per cause da accertare, avrebbe sbandato paurosamente finendo su un marciapiede per poi schiantarsi sul muro di cinta della strada e rimbalzando sarebbe finita su un fianco al centro della strada. Proprio in quel momento sarebbe sopraggiunta un’altra vettura, una Ford Fiesta proveniente da Taranto che non sarebbe riuscita ad evitarla scontrandosi frontalmente.

Quattro i giovani a bordo delle due auto rimasti feriti. E’ stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per estrarre i passeggeri dai veicoli. Soccorsi dai sanitari del 118 intervenuti sul posto con due ambulanze, sono stati subito condotti all’ospedale SS. Annunziata di Taranto dove sono ricoverati in codice rosso. Sul luogo del sinistro sono giunti anche i Carabinieri che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per stabilire la dinamica dell’incidente.