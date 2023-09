LECCE – La Federazione Provinciale USB di Lecce ha chiesto al prefetto la convocazione di un tavolo per affrontare la vertenza Sanitàservice. Il sindacato prosegue lo stato di agitazione per rivendicare lo sblocco delle assunzioni nel comparto sanità, in particolare per il servizio di pulizia, il trasporto secondario, Cup, Call center e 118; il riconoscimento indennità funzionali, la mancata erogazione delle premialità covid e altre questioni contrattuali ancora aperte.