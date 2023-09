Lecce 2024, il PRI scende in campo: “Confronto anche con i civici”

LECCE 2024 – “Il Partito Repubblicano Italiano sarà presente alle prossime elezioni amministrative di Lecce del 2024”. Ad annunciarlo è il segretario provinciale di Lecce Marco Imperio. “Abbiamo assistito in modo silente all’evoluzione in atto anche nel dibattito del centrodestra leccese. Riteniamo che nella rosa dei nomi da proporre come candidato sindaco del centrodestra ci siano personalità assolutamente di primo piano. Attenderemo pertanto l’ufficializzazione del candidato sindaco, prima di assumere una decisione, al fine di poter attuare un confronto diretto a comprendere l’eventuale convergenza sul piano programmatico”. Il Partito Repubblicano Italiano fa sapere di non aver condiviso varie scelte dell’attuale amministrazione leccese, così come del resto anche varie compiute dalle precedenti giunte anche di centrodestra, e ritiene che “la coalizione di futura appartenenza debba essere caratterizzata da un confronto aperto che coinvolga anche i movimenti civici, così come avvenuto a Brindisi e a Taranto”. “C’è bisogno – conclude Imperio – di una persona che sia capace di fare sintesi delle volontà di tutte le forze politiche della nostra area”.