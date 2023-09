Brindisi in campo col Cerignola, Danucci: “Siamo pronti”

Finalmente si torna in campo, il Brindisi di Danucci ricomincia da Cerignola dopo il rinvio della gara col Catania, a causa dell’indisponibilità della Iacovone, stadio che ospiterà i biancazzuri fino al completamento dei lavori al Fanuzzi.

Il tecnico del Brindisi presenta la partita così:

“La squadra arriva bene, abbiamo lavorato, abbiamo cercato di sfruttare questa sosta per recuperare un po’ di infortunati per mettere dentro delle idee ai nuovi arrivati, è stata una sosta salutare, ma ce lo dirà il campo, quindi arriviamo bene a questa gara. Il Cerignola è una squadra forte, è una squadra che ha fatto grandi investimenti sul mercato e si affronta come si affrontano tutte le partite, è il caso di essere belli concentrati, intensi e di lottare su ogni pallone, loro hanno le loro ragioni per vincere la partita e noi abbiamo le nostre, la partita sarà bella, tra due squadre forti, ci faremo trovare pronti”

Danucci potrebbe decidere di schierare Ganz dal primo minuto come terminale offensivo e dunque nel 4-2-3-1 potrebbero scendere in campo Saio; Valenti, Cappelletti, Bizzotto, Monti; Cancelli, Malccari; Golfo, Petrucci, Albertini e appunto Ganz.

Tisci potrebbe disporre il Cerignola a specchio con Krapikas; Russo, Martinelli, Ligi, Tentardini; Tascone, Capomaggio; Ruggiero, D’Ausilio, D’Andrea; Malcore.

Arbitra Andrea Bordin di Bassano del Grappa, fischio d’inizio alle ore 20.45