“Appartamenti vuoti da anni, si diano subito a chi ne ha diritto”

LECCE- “In piena emergenza abitativa, ci sono case vuote che potrebbero essere aperte a chi ne ha bisogno”. È la denuncia che, con rabbia, hanno fatto i residenti in via Pozzuolo, quartiere San Pio a Lecce. L’occasione è stato il sopralluogo-incontro con i cittadini del consigliere regionale Paolo Pagliaro.

In due palazzine, di quelle nuove, consegnate dal Comune 10 anni fa, ci sono -a detta dei residenti- almeno due alloggi in cui non abita più nessuno, in un caso per decesso dell’assegnatario.

E’ chiaro che vada seguita la graduatoria degli aventi diritto, ma i residenti chiedono quantomeno che si acceleri l’iter delle assegnazioni. “Tanta gente in grande difficoltà e case pronte ad accogliere ma chiuse da tempo, abbandonate e vuote”