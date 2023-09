Virtus Francavilla col Crotone per cancella lo zero. Le probabili formazioni

La Virtus Francavilla che ancora non ha mosso la classifica ospita la corazzata Crotone per la terza giornata del Girone C del Campionato di serie C che arriva alla Nuovarredo Arena per riscattare la sconfitta interna maturata con la Turris.

In casa degli imperiali lo zero non riguarda soltanto i punti e le vittorie ma anche i gol segnati, dunque mister Villa proverà a scardinare la difesa calabrese per rompere il ghiaccio dopo un inizio per nulla facile e felice.

L’allenatore biancazzurro potrebbe scegliere di mandare in campo Forte tra i pali; Accardi, Gavazzi e Monteagudo in difesa; Carella, Biondi, Di Marco, Fornito e Nicoli in mezzo al campo; Artistico e Polidori in attacco.

Occhio però che in avanti potrebbe esserci Giovinco che però non ha ancora i 90 minuti nelle gambe quindi Villa ha due opzioni: schierarlo dall’inizio fino all’esaurimento della benzina oppure gettarlo nella mischia nella seconda frazione di gioco.

Zauli potrebbe disporre il Crotone con il 4-2-3-1 schierando Dini in porta; Leo, Loiacono, Gigliotti e Giron in difesa; Petriccione e Vitale in mediana; D’Ursi, Felippe e Tribuzzi sulla trequarti a supporto di Tumminello.

Fischio d’inizio alle ore 20.45, arbitra Domenico Mirabella di Napoli, che sarà assistito da Mattia Regattieri di Finale Emilia e Andrea Zezza di Ostia Lido; quarto ufficiale Alessandro Colelli di Ostia Lido.