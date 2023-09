Palazzine via Sozy Carafa, il degrado e le promesse. Nuova interrogazione di Pagliaro: “tutto fermo”

LECCE -Dal 2021 (data del precedente sopralluogo) ad oggi in via Sozy Carafa nel rione San Pio a Lecce il tempo si è fermato. Sollecitato e invitato dagli stessi residenti della zona, è tornato sul posto il consigliere regionale Paolo Pagliaro, pronto a presentare una seconda interrogazione, dopo quella del novembre di due anni fa per sollecitare l’attuazione del programma di riqualificazione urbana, qui più che mai urgente.

Davanti ai suoi occhi, anche oggi, un amarissimo déjà vu.

Andiamo con ordine, partendo dalle criticità igienico-sanitarie.

I fumi sprigionati dai periodici roghi di immondizia rendono l’aria irrespirabile, i ratti sono veri e propri inquilini, i piccioni hanno colonizzato l’area creando un tappeto di escrementi, potenziale veicolo di malattive, oltre alla risaputa capacità corrosiva che crea muffa e umidità. Per tutelarsi, si vive sigillati in casa.

Le cosidette “case minime”, che il Comune ha deliberato di abbattere nel febbraio scorso con risorse stanziate ad hoc, in attesa delle ruspe continuano a crollare a pezzi. A rischio c’è anche la vita di chi le occupa abusivamente, come accade da anni e come pure è stato denunciato, anche a causa delle liti violente che periodicamente fanno tremare i residenti.

E non va meglio nelle nuove palazzine, consegnate nel 2012 e alcune di queste due anni fa: “c’è lo schifo – raccontano – piove acqua e sono piene di umidità”.

Ciò che amareggia ancor di più è che di sollecitazioni e richieste all’amministrazione i residenti ne hanno inoltrate a iosa, “senza mai – raccontano – ricevere risposte”. Un messaggio, però, arriva proprio mentre il sopralluogo è in atto.

“Ma è l’ennesima promessa – dicono i residenti esasperati – che rischia di fare la fine del taglio del nastro del Parco Corvaglia: rinnovato ed inaugurato un anno fa, è già in preda all’incuria e al bivacco, con la videosorveglianza mai attivata”.

Dopo aver toccato con mano le criticità, con al fianco il coordinatore provinciale del Movimento Regione Salento Giancarlo Capoccia – il consigliere Pagliaro preannuncia una nuova interrogazione urgente e sopralluoghi anche nella altre periferie che lamentano uno stato di abbandono.