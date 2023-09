Inizia l’avventura di Lecce Channel in Campo. Segui Monza-Lecce in diretta su Telerama

Inizia oggi una nuova avventura per TeleRama. La nostra tv, la tv dei salentini e media partner dell’US Lecce, è sempre più vicina ai colori giallorossi e da questo pomeriggio inaugura “Lecce Channel in Campo”.

Spin-off della celebre trasmissione interamente dedicata ai tifosi, Lecce Channel in Campo, affidato alla conduzione di Giulio Serafino, seguirà in diretta tutte le partite del Lecce, minuto per minuto: collegamenti in diretta, ospiti in studio, servizi, curiosità e novità social. Immancabile la voce dei tifosi con il numero Whatsapp dedicato, 3500410751 dove inviare i messaggi, oltre alla diretta streaming su www.trnews.it e sulla pagina Facebook ufficiale di TeleRama.

L’avventura inizia questo pomeriggio alle ore 14:45 con Monza-Lecce. Ospite in studio di Giulio Serafino è l’avvocato Savino Vantaggiato, mentre via Skype ci sarà il giornalista Pierandrea Casto ed il Lecce Club “Sergio Vantaggiato” di Salice Salentino.