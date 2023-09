Informazione e divertimento, è il primo “Piacere per tutti day”

LECCE – Informare per cercare di far cadare quei tabù che ancora esistono, il tutto in un clima di divertimento e condivisione. Si è svolto così, al Leone di Messapia, “Piacere per tutti day” il primo evento, anche a livello nazionale, dedicato al benessere sessuale accessibile, organizzato dall’Associazione Piacere per tutti. Una giornata, con la presenza di numerosi esperti, in cui sono state divulgate strategie pratiche per persone con disabilità neuromotoria pensate per promuovere l’esperienza di una sessualità accessibile, consapevole e soddisfacente. Ad allietare il tutto spettacoli di bourlesque e musica, nel pomeriggio spazio anche a massaggi olistici e consulenze sessuologiche, poi la degustazione della Birra Senza Tabù a cura di “Bivi time” , ospite d’eccezione il comico e cabarettista Piero Ciakky