Il pres. Saverio Sticchi Damiani a TeleRama: “Il rosso a Baschirotto è un errore”

Il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, in esclusiva a TeleRama, via Skype dall’aeroporto subito dopo il pareggio ottenuto a Monza con i brianzoli allenati da Palladino ha fatto il punto della situazione sulla gara della sua squadra:

RISULTATO – “È un risultato importante, un punto importante su un campo difficilissimo, il Monza in casa è un avversario veramente difficile da affrontare, nelle precedenti gare hanno fatto prestazioni importanti, è un punto che vale vedendo le tante difficoltà di questa gara”.

ESPULSIONE BASCHIROTTO – “L’espulsione di Baschirotto è un errore, perché il giocatore va sulla palla, poi nella dinamica dell’azione colpisce Colombo il quale peraltro allunga anche la gamba, non è che Baschirotto va a colpire senza palla un avversario a gamba tesa, è una dinamica in cui non c’è il rosso, si tratta proprio di interpretazione sbagliata, ma quando un arbitro commette errori evidenti per fortuna da qualche anno c’è il Var che serve per correggere gli errori; oggi il Var ha chiamato l’arbitro ma lui ha deciso di perseverare nella sua valutazione e proprio questa dinamica lascia perplessi, il fatto che l’arbitro non abbia voluto rivedere la sua interpretazione non è bello”

AVVIO STORICO MA PIEDI PER TERRA – “È un risultato che premia particolarmente per il coraggio. La squadra ha iniziato molto bene la gara, poi è uscita un po’ di stanchezza dei tanti nazionali che hanno viaggiato molto; dare i calciatori ai nazionali è un motivo di prestigio ma poi c’è da pagare un piccolo prezzo. Questo avvio storico bellissimo sapendo però che il campionato è terribilmente difficile, visto che le piccole come il Lecce continuano a fare risultato ovunque, quindi, ahimé, la mia sensazione che questo campionato abbia una quota salvezza più alta e temo che si stia riconfermando, quindi piedi per terra e cerchiamo di fare quanti più punti possibile”,